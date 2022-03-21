Nureddin Nebati: Kur faiz sarmalından kurtulduk enflasyon ile ilgili sıkıntılarımız var

Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde yaptığı açıklamalarında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'ndeki konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla ilgili sıkıntıları aşacaklarını belirterek "2 yıl önce alınan kararları bir bir uygulamaya soktuysak yine öyle yapacağız. Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Türk Lirası'na güveni artırıyoruz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati "Yatırımcılar Türkiye'ye gelsin diye koşacağız, Londra'ya da, Paris'e de, Körfez'e de, Japonya'ya da, Afrika'ya da gideceğiz, onları buraya getireceğiz" dedi.

Enflasyon ile ilgili de konuşan Nebati "Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var. Aşıyoruz. Aşacağız. Enflasyona kimseyi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor. Türkiye ekonomisini kur-faiz sarmalından çıkardık." dedi