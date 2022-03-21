Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar 2022 kimler yararlanacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi'nin gözü Emekli Bayram ikramiyesine çevrildi. Yapılan son hesaplamalara göre 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesindeki artış 3300 TL'yi bulacak. İşte merakla beklenen o tarihler ve konuyla ilgili tüm detaylar…

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Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi Ramazan Bayramı'nda ödenecek olan bayram ikramiyelerine kilitlendi. 2022 yılının ilk bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Yapılan son hesaplamalara göre 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesindeki artış 3300 TL'yi bulacak. İşte merakla beklenen o tarihler ve konuyla ilgili tüm detaylar…

2022 Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak:

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Emekli bayramı ikramiyesi kaç para olacak: Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti.Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

Yetim ve dullar da yararlanacak: Ramazan bayram ikramiyesinde yapılacak zam, vefat eden emeklilerin maaşından hak sahibi olan yakınlarına da yansıtılacak. Yetim ve dullar da zammı kendi hisseleri oranında alabilecekler.