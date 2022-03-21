BIST 2.167
DOLAR 14,84
EURO 16,38
ALTIN 918,31
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar 2022 kimler yararlanacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar 2022 kimler yararlanacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi'nin gözü Emekli Bayram ikramiyesine çevrildi. Yapılan son hesaplamalara göre 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesindeki artış 3300 TL'yi bulacak. İşte merakla beklenen o tarihler ve konuyla ilgili tüm detaylar…

Abone ol

Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi Ramazan Bayramı'nda ödenecek olan bayram ikramiyelerine kilitlendi.  2022 yılının ilk bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Yapılan son hesaplamalara göre 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesindeki artış 3300 TL'yi bulacak. İşte merakla beklenen o tarihler ve konuyla ilgili tüm detaylar…

2022 Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak: 

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. 

Emekli bayramı ikramiyesi kaç para olacak: Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti.Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

Yetim ve dullar da yararlanacak: Ramazan bayram ikramiyesinde yapılacak zam, vefat eden emeklilerin maaşından hak sahibi olan yakınlarına da yansıtılacak. Yetim ve dullar da zammı kendi hisseleri oranında alabilecekler.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna için Yahudi soykırımı benzetmesi yapan Zelenski'ye İsrail'den soğuk duş
Ukrayna için Yahudi soykırımı benzetmesi yapan Zelenski'ye İsrail'den soğuk duş
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Cumhurbaşkanı Erdoğan Metaverse etkinliğinde: Ülkenin tamamının kabul edeceği düzen kurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Metaverse etkinliğinde: Ülkenin tamamının kabul edeceği düzen kurulmalı
Bakan Mustafa Varank duyurdu: 47'si Türk 63 araştırmacı Türkiye'ye geliyor
Bakan Mustafa Varank duyurdu: 47'si Türk 63 araştırmacı Türkiye'ye geliyor
3 bin konutlu sitede "kaçtı" denilen yönetici ortaya çıktı yeni yönetime hesap sordu!
3 bin konutlu sitede "kaçtı" denilen yönetici ortaya çıktı yeni yönetime hesap sordu!
Mardin’de kamyonet şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
Mardin’de kamyonet şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
Dev proje için geri sayım başladı Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Dev proje için geri sayım başladı Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Sakın yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın! Yüzlercesi kıyıda vurdu: Profesör uyardı
Sakın yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın! Yüzlercesi kıyıda vurdu: Profesör uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidiyor Birliği ayağa kaldırma adımları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidiyor Birliği ayağa kaldırma adımları
Türkiye'nin en ucuz otomobili satışa sunuldu fiyatı 62 bin 900 TL
Türkiye'nin en ucuz otomobili satışa sunuldu fiyatı 62 bin 900 TL