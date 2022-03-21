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Cumhurbaşkanı Erdoğan Metaverse etkinliğinde: Ülkenin tamamının kabul edeceği düzen kurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Metaverse etkinliğinde: Ülkenin tamamının kabul edeceği düzen kurulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin düzenlediği Forum Metaverse etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Metaverse değerlendirmesinde "Metaverse ve benzerleri belki torunlarımızı da aşıp oların çocuklarının hayat biçimlerinin bir parçası olacak" dedi. Hukuki alt yapısına dikkat çeken Erdoğan "Ülkenin tamamının kabul edeceği dijital hukuk düzeni kurulmalı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün 21 Mart. 21 Mart baharın habercisidir. Nevruz geleneği, milletimiz arasında mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu kutluyorum. Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız. 

Evlatlarımız bu büyük dijital devrimin aktif kullanımında tüm süreçlerinin içindeydi. Torunlarımız ise konuya hakimiyetleri bizim kavrayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyad yaşıyorlar.

Metaverse ve benzerleri belki torunlarımızı da aşıp oların çocuklarının hayat biçimlerinin bir parçası olacak

Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme dolu dizgin giriyor. Ülkenin tamamının kabul edeceği dijital hukuk düzeni kurulmalı.

Ülkemizi dijital dönemde öne çıkaracak gençlere yatırımcılara ihtiyacımız var. Sayısız örneğin üzerine Ukrayna Rusya krizi bize şu gerçeği göstermiştir. Her alan gibi dijital dünyada da kendi altyapınıza sahip değilseniz, yerli ve milli ayaklarda durmuyorsanız felaketin eşitindesiniz demektir. İHA'larınızı SİHA'Larınızı Akıncı'larınızı yapamıyorsanız her an köle olma riskiyle karşı karşıyasınız.

Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum
Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir. Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum.

Ses kısık malum. Cuma günü 18 Mart Çanakkale Köprüsü açılışını yaptık orada şifa bulduk.

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