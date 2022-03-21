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Araç sınıfları nedir 1. sınıf araç AKS aralığı (dingil mesafesi) kaç olmalı?

Araç sınıfları nedir 1. sınıf araç AKS aralığı (dingil mesafesi) kaç olmalı?

Köprü ve otoyollardan geçişte kullanılan HGS ve OGS almak için araç sınıfları önem arzediyor. 1. sınıf araç kategorisinde otomobiller bulunurken, 2. sınıf araç minibüs, 3. sınıf araç, otobüs, 4. sınıf araç kamyon 5. sınıf araç tır, 6. sınıf araç motosiklettir.

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Köprü geçiş ücretleri ve otoyol tarifesi araçların sınıflarına göre belirleniyor. HGS ve OGS alırken de araç sınıfı önem taşıyor. Aracın hangi sınıfa dahil olduğunu aks aralığına göre (dingil mesafesi) tespit edilir. Geçeceğiniz ücretli yollar ve köprülerde ödeyeceğiniz ücret de bu sınıflara göre belirlenmektedir. Köprü ve otoyollarda HGS kullanıcılarının araçları 6 sınıf üzerinden,  OGS kullanıcılarının araçları 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir.

Motosikletler 1. sınıf araç ya da 6. sınıf
Motosikletler 1. sınıf araç olarak OGS ye abone olurken, HGS alırken 6. sınıf araç olarak kayıt ediliyorlar. OGS veya HGS etiketi alırken araç sınıfı doğru belirtilmezse kara listeye alınırsınız. 

1. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıf araçtır. Otomobiller bu sınıfta yer alır.


2. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre ve üzerinde olan her türlü 2 akslı araç 2. sınıf araçtır. Minibüsler 2. sınıf araç kategorisine giriyorlar.
3. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 3 tane olan her türlü araç 3. sınıf araçtır. Yolcu otobüsleri 3. sınıf araç kategorisine giriyor. 

4. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4.sınıf araçtır. Kamyonlar 4. sınıf araçlar arasında. 

5. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 6 ve daha fazla olan araçlar 5. sınıf araçlardır. Tır ve dingil sayısı 6'dan fazla olan kamyonlar, treylerler buna uyuyor. 

6. Sınıf Araç : Motosikletler 6.sınıf araçtır. (OGS alırken 1. sınıf olarak sayılırlar ve köprü - otoyollarda araç ücretinin yarısı kadar öderler)

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