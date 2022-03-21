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Türkiye'nin en ucuz otomobili satışa sunuldu fiyatı 62 bin 900 TL

Türkiye'nin en ucuz otomobili satışa sunuldu fiyatı 62 bin 900 TL

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili yarışı kızıştı. Otomobil sektöründe son hamleyi Regal Raptor yaptı. Regal Raptor'un Citroen Ami modeline benzerliği ile dikkat çeken K5 Long modeli uygun fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olacak. İşte detaylar.

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90 bin TL ya da 130 bin TL arasında satılacağı iddiası ile gündeme gelen
Citroen Ami modeli Türkiye’de 210 bin TL gibi astronomik bir fiyatla satışa çıktı.

Citroen Ami'nin satışa sunulmasının ardından gözler otomotiv sektöründen gelecek olan yeni hamlelere çevrildi.

En ucuz sıfır otomobiller, Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili gibi konular gündemden düşmezken otomobil sektöründeki son hamle Çin'in otomobil devlerinden birinden geldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Regal Raptor Ami formatında bir modelini Türkiye’de satışa sundu. Hem de neredeyse Ami’nin 4’te bir fiyatına. Peki K5 Long nedir? Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili K5 Long kaç para? K5 Long'un özellikleri neler? İşte K5 Long’un detayları.

K5 long 62 bin 900 liraya Türkiye'de satışa sunuldu
Citroen Ami ile K5 Long’un özellikleri menzilinden azami hızına kadar hemen hemen aynı. İki otomobil arasındaki en büyük fark fiyat tarafında karşımıza çıkıyor. Dört tekerli şase, geniş iç hacim ve yeni teknoloji motoru ile K5 long 62 bin 900 liraya Türkiye'de satışa sunuldu.

Regal K5 Long, genel olarak Citroen Ami gibi kompakt bir yapıya sahip. Maksimum 3 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan K5 Long, 2500kw gücünde motorla geliyor.

Maksimum hızı ise Ami ile benzer değerlerde. Yolun durumuna göre K5 Long saatte 55 km hıza ulaşabiliyor. Ami’de ise bu değer 45 kms’ydi.

60 kilometre menzil
Otomobilin menzili ise yaklaşık olarak 60 km. Yine yük durumu, hava şartları ve hızınıza bağlı olarak menzil de değişecektir. Fakat fabrika verilerine göre maksimum menzil 65 km olarak belirtilmiş.


2.2 metre uzunluğunda olan otomobilin genişliği ise 1.09 metre. 1.62 metre yüksekliğinde olan otomobilin içerisinde 6 adet akü yer alıyor.

60 amperlik 6 akü ile çalışan otomobilin menzili de bu bağlamda genişletilebilir. Eğer aküleri değiştirirken değerleri arttırırsanız menzil de artacaktır.

Normal prizde 6 saatte doluyor
K5 Long’u normal şarj prizinden 5 – 6 saat gibi bir sürede tam olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir artı diyebiliriz.

Son olarak otomobilin fiyatına da değinelim. K5 Long Türkiye’de hali hazırda 55 bin TL civarında fiyatlardan satılmakta. Aracı aldığınız bayiye göre fiyatlar da değişkenlik gösterebilir. 

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