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3 bin konutlu sitede "kaçtı" denilen yönetici ortaya çıktı yeni yönetime hesap sordu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 bin konutlu sitede "kaçtı" denilen yönetici ortaya çıktı yeni yönetime hesap sordu!

Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitede paralarla kaçtığı iddia edilen eski yönetici; site yönetimine gitti tartışma çıktı. Doğalgaz faturaları ödenmediği için geçtiğimiz hafta akım kesilince 3 bin kişi soğukta kalmıştı. Eski yönetici kaçmadığını, aidat toplamakta güçlük çektiği için kriz yaşandığını savundu.

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Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde 688 dairenin bulunduğu ve 3 bin kişinin yaşadığı sitenin doğalgazı faturası ödenmeyince kesildi.

Sitenin önünde toplanan, soğuk havada üşüdüklerini ve yemek yapamadıklarını belirterek, faturayı ödemediğini iddia ettikleri eski yönetici İzzet Akman'ı suçlamışlardı. Parayla kaçtığı iddia edilen eski yönetici İzzet Akman, mevcut site yönetimine giderek kaçmadığını; kendisine iftira atıldığını savundu. Akman ile yeni yönetim arasında çıkan sözlü tartışmalarda zaman zaman tansiyon yükseldi.

Site yönetimi önünde açıklama yapan eski Yönetici İzzet Akman, "Benim kaçtığımla alakalı bir çok haber yapılmış, ben de bu sitede oturuyorum. Benim de gazım kesildi. Ben sabah site yönetime geldim; kimseler yok. 1 yıldır bizim yönetimimizle alakalı yalan yanlış ve iftiralarla ilgili biz de yönetici arkadaşlarla istifa ettik. Ben site yönetimini bıraktığımda aidat, yakıt ve gecikme alacaklarıyla birlikte buradaki kat maliklerinin 1 milyon 100 bin lira borcu vardı. Diğer alacaklarla birlikte 1 milyon 600 bin lira yönetimin kat maliklerinden alacağı var. Sitenin şu anda 1 milyon 400 bin lira resmi borcu var. Biz site yönetimini artıda bıraktık. Bu doğalgaz borcu 5,5 yıldır hep var. Ama biz yönetimimizde Bursagaz yöneticilerine gidip konuşarak ödeme taahhüdünde bulunduk. Doğalgazımız hiç bir zaman kesilmedi. Problem kat maliklerinin borcunu düzenli ödememesinden kaynaklanıyor" dedi.

İzzet Akman ve arkadaşlarının istifasının ardından yeni yönetimin seçildiği, ancak onlar da 10 gün sonra yönetimi kayyuma devrettiği öğrenildi.

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