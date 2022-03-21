Genç evli çift ASELSAN'dan istifa etti nedeni şaşırttı birikimlerini ve arabalarını satıp...
Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN'da çalışan mühendis çift, emekliliği beklemeden, hayalleri uğruna istifalarını vererek sırt çantalarını alıp Güney Amerika’nın yolunu tuttu.
Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASELSAN’da 7 yıldır mühendis olarak çalışan Elektronik Mühendisi Onur Peker ve eşi Endüstri Mühendisi Cansel Gönül Peker’in, en büyük hayalleri sırtlarında çanta ile dünyayı gezmek. Yıllık izinlerinde bu hayallerini gerçekleştiremeyen çift, emekliliği beklemek yerine bu hayallerini gerçekleştirme kararı aldı.
Çok sevdiği mesleklerinden istifa eden çift, ailelerinden destek de alınca hazırlıklara başladı. Gezilerine Güney Amerika’dan başlayacak olan mühendis çift, 6 ay boyunca sırt çantalarıyla 6 ülkeyi gezecekler.
Birikimlerini ve arabalarını satıp dünya turunda harcayacaklar: Çalıştıkları sürece oluşturdukları birikimlerini ve arabalarını satıp parasını dünya turunda kullanacak olan gezgin çift, aynı zamanda ‘Pekgezerler’ isimli sosyal medya hesabı açarak gittiği yerleri video çekip paylaşım yapacak.
Bu sayede gelir elde etmeyi düşünen çift, gezilerinin ilk ayını memleketlerine bulunan ailelerinin yanında geçirecekler. İlk olarak Onur Peker’in, Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan ailelerini yanına giden gezgin çift, daha sonra Cansel Gönül Peker’in ailesinin bulunduğu Lüleburgaz’a gidecekler.