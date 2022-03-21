Genç evli çift ASELSAN'dan istifa etti nedeni şaşırttı birikimlerini ve arabalarını satıp...

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASELSAN’da 7 yıldır mühendis olarak çalışan Elektronik Mühendisi Onur Peker ve eşi Endüstri Mühendisi Cansel Gönül Peker’in, en büyük hayalleri sırtlarında çanta ile dünyayı gezmek. Yıllık izinlerinde bu hayallerini gerçekleştiremeyen çift, emekliliği beklemek yerine bu hayallerini gerçekleştirme kararı aldı.