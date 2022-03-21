Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını duyurdu: 5-11 Mart arası son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması... 5-11 Mart haftalık vaka sayıları açıklandı. İllere göre haftalık koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasına göre zirvede Eskişehir var.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı. Zirvede Eskişehir olduğu görüldü.

Koronavirüs haftalık vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından böyle duyurdu: 5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.

Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 340,61, Ankara'da 542,56, İzmir'de 324,82 oldu.