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CHP'li Tuncay Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş barış insanıdır' sözlerine AK Parti'den sert tepki

CHP'li Tuncay Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş barış insanıdır' sözlerine AK Parti'den sert tepki

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Selahattin Demirtaş barış insanıdır." ifadelerini tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP Atatürk düşmanlarının konuşlandığı yer olmuş." dedi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Selahattin Demirtaş barış insanıdır." ifadelerini anımsatarak, terör örgütü PKK'nın yüceltildiğini, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzüldüğünü söyledi.

Demirtaş'ın, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin bazı açıklamalarını dinleten Aydemir, "Selahattin Demirtaş kimdir? Çok sayıda kişinin ölümüne sebep olmuş bir isimdir. Bu adam resmen terörist başı, bunun ötesi yok. Buna güzellemeler yapan bir CHP'li... Atatürk kalksa buna ne yapar? Bir yazar 'Atatürk bugün gelse CHP'de genel başkanlığa aday olsa seçilemez. Bırakın seçilmeyi aday dahi olacak çoğunluğu bulamaz' diyor ya CHP'de şu an tam da böyle bir durum var. CHP, Atatürk düşmanlarının konuşlandığı yer olmuş." değerlendirmesini yaptı.

Tuncay Özkan ne dedi?
Tuncay Özkan, katıldığı bir Youtube programında, cezaevinde bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özkan, konuşmasında “Selahattin Demirtaş’ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM’de yerini alacaktır.” ifadelerini kullandı.

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