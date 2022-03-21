Korkunç kaza! İki tren çarpıştı 95 yaralı var
TUNUS'tan gelen haber yürekleri ağza getirdi. Şehirler arası sefer yapan iki tren çarpıştı. Kazada 95 yaralı olduğu bildirildi.Abone ol
Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un güneyinde sabah saatlerinde iki trenin çarpışması sonucu 95 kişinin yaralandığını söyledi.
Kazada herhangi bir can kaybının olmadığını belirtilen Teria, "Yaralıların tamamı başkent Tunus'taki hastanelere sevk edildi. Tunus Demiryolları Şirketi, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.
Tunus Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni'nin başkentin merkez istasyonu yakınında çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, çarpışan iki trenden birinin boş olduğu kaydedildi.