Korkunç görüntü! Rusya Ukrayna'da market kuyruğunda bekleyenleri vurdu

RUSYA’nın Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun 16 Mart’ta Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Rus bombardımanın hedefi olan siviller neye uğradığını şaşırırken, patlamanın ardından kaçtıkları görüldü. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.