BIST 2.172
DOLAR 14,82
EURO 16,35
ALTIN 917,59
YEREL

İstanbul'da taksici genç kıza gece kabusu yaşattı! Vatandaşların tavrı 'bu kadarına da pes' dedirtti!

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoför tarafından tekme ve tokat darp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralan genç kızın şikayeti üzerine taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darp etti. Bu sırada olaya gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darp edilen talihsiz kız, yaralandı.

Polis darpçı taksiciyi yakaladı
Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Habertürk'te skandal! Kur’an-ı Kerim'le dalga geçip alay etti Fatih Altaylı ise bakın ne yaptı
Habertürk'te skandal! Kur’an-ı Kerim'le dalga geçip alay etti Fatih Altaylı ise bakın ne yaptı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Milli torpido AKYA'nın ilk atışını Bakan Akar yaptı AKYA ilk defa gerçek hedefi vurdu
Milli torpido AKYA'nın ilk atışını Bakan Akar yaptı AKYA ilk defa gerçek hedefi vurdu
Avcılar'da 5 katlı bina çöktü çevredekiler ölümden döndü o anlar kamerada
Avcılar'da 5 katlı bina çöktü çevredekiler ölümden döndü o anlar kamerada
Zihniyete bak sen! Ali Babacan FETÖ ağzıyla konuştu Kemal Kılıçdaroğlu ses etmedi: 'Burası Nazi toplama kampı' demişti
Zihniyete bak sen! Ali Babacan FETÖ ağzıyla konuştu Kemal Kılıçdaroğlu ses etmedi: 'Burası Nazi toplama kampı' demişti
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan yarışmacı '1915 Çanakkale Köprüsü'nü bilemedi
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan yarışmacı '1915 Çanakkale Köprüsü'nü bilemedi
Korkunç görüntü! Rusya Ukrayna'da market kuyruğunda bekleyenleri vurdu
Korkunç görüntü! Rusya Ukrayna'da market kuyruğunda bekleyenleri vurdu
Nureddin Nebati: Doların 25-30 olmasını bekliyorlar. Türk lirası en zayıf durumda, gideceği yer yok! Rahat olun
Nureddin Nebati: Doların 25-30 olmasını bekliyorlar. Türk lirası en zayıf durumda, gideceği yer yok! Rahat olun
Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 38. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 38. bölüm fragmanı