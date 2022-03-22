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Güldür Güldür'de HDP Sırrı Süreyya Önder taklidi olay oldu! Başım belaya girince...

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür adlı programda HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in taklidi yapıldı.

Güldür Güldür Show'da HDP eski milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in taklidi yapıldı. Sırrı Süreyya Önder'in taklidini Güldür Güldür oyuncularından Mahir İpek canlandırdı. İpek'in "Sor hele sor sor sor, elleme sor. Bırakın gelsin hele, gelsin. Sor sor." demesi üzerine seyirci alkışladı. İpek'in "Aslan arkadaş şimdi bu aslanlarda böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi aslan arkadaş, ben eskiden başka şeyler yorumluyordum. Başım belaya girince biraz burç yorumlayım dedim " sözleri ise dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder Meclis'te AK Partili' Mehmet Metiner'e "Bırakın gelsin gel hele gel" söylemiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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