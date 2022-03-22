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Hakkari'de 52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis olayında flaş gelişme! Süleyman Soylu açıklamıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklandı. Daha önce de Abuzer Kartal’ın kullandığı araçtan uyuşturucu madde çıktığı ortaya çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün ilçe çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, paketler halinde gizlenmiş 52 kilo 500 gram patlayıcı buldu.

Gözaltına alınan sürücü A.K'nin İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polisin araştırmasına göre; Abuzer Kartal, araç satın aldığı S.A.’yı 2017-2020 yılları arasında Hakkari’de çalıştığı dönemden tanıyordu. S.A., Hakkari’de oto alım-satım işi yapıyordu. 

Süleyman Soylu mahkeme kararıyla döndüğünü açıkladı
Abuzer Kartal, 1993 yılında polis olarak göreve başladı. Odatv’nin edindiği bilgilere göre; daha önce de Abuzer Kartal’ın kullandığı araçtan uyuşturucu madde çıktı. Kartal’ın bölgede görev yaptığı dönemde, Yüksekova’dan İstanbul’a araçla uyuşturucu madde taşıdığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dünkü açıklamasında, “Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor” demişti. 

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