Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan yarışmacı '1915 Çanakkale Köprüsü'nü bilemedi

ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner'de yarışmacının verdiği yanıt Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım

ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu damga vurdu.

"Kim Milyoner Olmak İster" programında bir yarışmacıya "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı 2 joker kullanmasına rağmen soruya doğru yanıtı veremedi. Durum karşısında şaşıran sunucu Kenan İmirzalıoğlu "Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım.'' dedi.





Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan sorunun yöneltildiği yarışmacı Doğan Zorlu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı.



Yarışmacının karşısına, "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklarda ise Japonya'da Akaşi Kaikyo Köprüsü, Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü, Çin'deki Yangtze Nehri Köprüsü ve ABD'deki Golden Gate Köprüsü' yer aldı. Yarışmacı iki joker hakkını kullanmasına rağmen yine de doğru cevabı veremedi. D şıkkını seçerek soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı elendi. Doğru cevap B şıkkı 1915 Çanakkele Köprüsü olacaktı.

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İmirzalıoğlu, "Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım.'' yorumunda bulundu.