Özlem Gürses'i Halk TV'den kovduran skandal!

Halk TV’de hafta sonları Ana Haber bölteninin ‘Şırınga Özlem’ Özlem Gürses sunuyordu…

Halk TV’de hafta sonları Ana Haber bölteninin ‘Şırınga Özlem’ Özlem Gürses sunuyordu… Hafta içerisinde de ‘Kayda Geçsin’ diye bir program yapıyordu… Halk TV Özlem Gürses’in işine son verdi…Özlem ne yaptı, Ayşenur Arslan gibi televizyonunuzu 5 gün boyunca kapattırdı mı? O da muhalefet yaptı Özlem de…Biri çok rezilce yaptı, biri daha az rezilce?.. Ayşenur’u baştacı ederken Özlem’i neden kovuyorsunuz?.. Özlem Gürses’in reytingi vardı, gazetecilik yapıyordu... Nedenini ben size anlatayım mı?.. Özlem Gürses kendi Youtube kanalında da yayınlara devam ediyordu… Halk TV’den konuklarını alıp kendi kanalındaki programa çıkarıyordu… Halk TV yönetimi bundan rahatsız oldu… Özlem Gürses’e içinde para da olan alternatif teklifler sunuldu…

Ama o kendi kanalında da yayınlara devam etti… Bir gece Halk TV’nin patronu ekranı izlerken olan oluyor… Özlem Gürses’in ipini çeken ise Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in cezaevinden çıkıp Özlem’in canlı yayınına bodoslama dalıyorlar.. Özlem Gürses Halk TV canlı yayınında elendike cep telefonuyla kendi Youtube kanalında canlı yayın yapıyor…Böyle bir skandal daha önce televizyon tarihinde hiç yok… O görüntü patronu çileden çıkarıyor ve Özlem’in ipi çekiliyor…