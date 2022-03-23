CHP'de 'Kemalciler' ile 'Ekremciler'in kavgası kızışıyor! Halk TV neden Ekrem İmamoğlu tarafına geçti?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Halk TV üzerinden CHP'de yaşanan kavganın perde arkasını anlattı. Halk TV artık CHP'nin borozanı olmayacakmış... Nedeni de CHP'nin muslukları kısmasıymış... Halk TV yönetimi de buna misille olarak Ekrem İmamoğlu'na yanaşmaya karar vermiş... CHP içindeki 'Kemalciler' ile 'Ekremciler'in kavgası giderek sertleşiyor...

Halk TV’de yaprak dökümü var…

İbrahim Kahveci, her sabah Mehmet Tezkan’la beraber yaklaşık 2 saat boyunca ekonomi ağırlıklı bir program yapıyordu…

Halk TV’nin sahibi iddiaya göre, “Çok güzel gidiyor, hadi bunu 3 saat yapalım” diyor…

İbrahim Kahveci de “Benim 3 saatlik zamanım yok, benim başka da işlerim var. Ben işi bırakıyorum” demiş…

İbrahim Kahveci ki, AK Parti’yi ve Erdoğan’ı hunharca eleştiren birisi…

Ve Allah’ı var, ekonomi konusunda da gayet güzel yazılar yazıyor…

Ama bir şey öğrendim…

İbrahim Kahveci’nin ayrılmasının asıl nedeni ise Halk TV’de katıldığı programda Prof. Dr. Uğur Emek’in “1915 Çanakkale Köprüsü Atatürk’ü anmamak için açıldı” şeklindeki deli saçması sözleriymiş...

“Tayyip Erdoğan’ı eleştiririm ama bu kadarı fazla. Ben böyle saçmalıkların içerisinde olmam” deyip Halk TV’den ayrılmaya karar verdi…

Bu bir iddia değil, çok sağlam kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir…

Halk TV’de, Özlem Gürses, Emin Çapa, İbrahim Kahveci ile başlayan yaprak dökümü sürüyor..

Halk TV yayın politikasını değiştirmiş..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun borazanı olmayacakmış Halk TV…

Sebebi de “muslukta arıza” çıkmasıymış…

Halk TV yönetimi de musluğa su gelmesi için rotayı Ekrem İmamoğlu’na çevirmişler…

CHP içindeki “Ekremciler” ile “Kemalciler” kavgası giderek kızışıyormuş…

Halk TV bunun ilk patlamasıymış…

Halk TV’de bu arada garip şeyler de oluyor…

Terör hükümlüleri canlı yayınlarda ağırlanıyor…

Neler oluyor neler?..