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POLİTİKA

Cemal Enginyurt 'Tansu Çiller kim, hatırlayamadım' dedi Buket Aydın kahkahaya boğuldu

DEMOKRAT Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, aktif siyasete dönmeye hazırlanan Tansu Çiller'le ilgili öyle bir espri yaptı ki Buket Aydın önce dondu kaldı sonra kahkahaya oğuldu... Enginurt'un cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı ise çok iddialı oldu...

Tansu Çiller yeniden siyasete dönmeye hazırlanırken, siyasi tartışmaların da vazgeçilmez konusu haline geldi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı.

Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım
Enginyurt'a "Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Tansu Hanım sizce siyaseten bir geri dönüş alabilir mi?" sorusu soruldu. Enginyurt ise bu soruya "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım" yanıtını verdi.

Buket Aydın önce şaşırdı sonra kahkahaya boğuldu
Bu cevap karşısında önce gerçek sanıp yüzü değişen Buket Aydın, daha sonra espriyi anlayınca kahkahaya boğuldu. Buket Ayrın, "Cemal Bey çok alem bir insansınız. Ben de böyle bakıyorum size. Sinirim bozuldu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bir anda inandım. Diyorum ki 'Gerçekten hatırlayamadı mı acaba?" diye gülmeye devam etti.

Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olayım ben kazanırım
Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını neden açıklamadığı eleştirilerine de "Siz önce seçim tarihini açıklayın, Millet İttifakı da adayını açıklar. Millet İttifakı adayını açıklamazsa ben aday olurum Tayyip Erdoğan'ın karşısına. Ve o seçimi ben kazanırım, isterseniz anket yapın" diyerek iddiasını da ortaya koydu.

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