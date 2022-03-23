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DÜNYA

Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefi! Rus TV'sinde skandal yayın: Başkent bombalanacak

RUSYA-Ukrayna'ya savaşıyla birlikte birçok Doğu Avrupa ülkesinin de hedefte olduğu tezleri konuşulurken Rus televizyonlarında uzmanların, Varşova'ya harekat planlarını tartışması dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Donbas'taki sözde yönetimleri resmi olarak tanımış ve akabinde 24 Şubat'ta da bölgeye yönelik harekat başlatmıştı. 27 gündür devam eden savaşta Ukrayna'nın direnişi devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin en çok vurguladığı şeylerden biri de kendilerinin başlangıç olduğunu, Rusya'nın hedefinde birçok Doğu Avrupa ülkesi olduğuydu.

Bu tez birçok şekilde ortaya konurken, Putin'e yakınlığı ile bilinen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko savaşa ilişkin topladığı güvenlik konseyinde değerlendirme yaparken, Moldova'nın da işgal planları arasında yer aldığını gösteren harita dikkat çekmişti. Son olarak Rus televizyonlarında uzmanların, Polonya'ya harekat planları üzerinde tartıştığı görüldü. Uzmanlar, harita başında Polonya'nın başkenti Varşova'nın nasıl bombalanacağını tartıştı.

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