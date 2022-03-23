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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da yaptığı açıklamada, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin geri verilmesi gerektiğini söyleyen muhalefete sert sözlerle yüklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 55. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Ukrayna'nın nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığını, uçaklara, füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, dönüp 'savunma sistemini hemen geri verelim' diye bir anlayışı ortaya koyabilmek tam bir geri zekalılıktır." dedi.

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