Tesla ile uçtu araçları biçti! O sürücüyü bulana ödül verilecek

ABD'nin Los Angeles kentinde kiraladığı Tesla'yla yüksek hızlı gösteri yapmaya çalışan bir sürücü, aracı park halindeki araçlara ve çöp kutularına çarptı. Tesla'nın adeta uçtuğu şiddetli kazanın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Los Angeles Polis Departmanı'nın YouTube'da paylaştığı bir videoda Tesla'nın bir kavşaktan hızla geçerken havaya fırladığı görülüyor. 2018 model siyah aracın daha sonra ön tekerlekleri üstüne düştüğü ve etraftaki araçlara çarptığı duyuluyor. Aynı zamanda Instagram'da da paylaşılan görüntüler, yaklaşık 200 bin beğeni aldı.

Kullanıcılardan biri, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Falcon 9 roketiyle 4 yıl önce uzaya fırlattığı Tesla Roadster'ı hatırlattı. Kullanıcı, "Elon Musk zaten uzaya bir Tesla göndermemiş miydi?" diye yazdı. Kazada ölen olmadığı ifade edilirken, Tesla'nın çarptığı diğer araçların ağır hasar aldığı belirtildi.

Polis teşkilatının açıklamasında, "Şu anda sürücüyle ilgili bir bilgi yok, Tesla olay yerinde terk edilmişti" ifadeleri yer aldı.. Dedektifler aracı kimin kiraladığını araştıracak. Teşkilat sürücüye dair bilgi paylaşanlara 1000 dolarlık ödül teklif ediyor.