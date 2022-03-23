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Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan kadın sürücü aracı durdurmak istedi korkunç anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de kadın bir sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan zemin otoparkında 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Toyota Auris marka otomobil sürücüsü 43 yaşındaki Güler Feyiz isimli kadın, otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu.

Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen kadın, kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı. Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler Feyiz, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güler Feyiz’in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
El freni çekilmeden park edilen otomobilin kaydığı ve kadın sürücüsünün otomobilin altında kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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