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EĞİTİM

Derste öğretmenin yüzünü avuçladı! Tepki yağan görüntülere soruşturma başlatıldı

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüde; öğretmen, elinde kitabı ile öğrencilerine ders anlatıyor. Beyaz önlük giyen o öğretmenin yanına erkek öğrencilerden biri geliyor. O sırada bir diğer öğrenci de kayıttayken adeta tezahürat yapıyor. Tamamen kitaba konsantre olan öğretmenin önüne geçen öğrenci, önce garip garip dans ediyor. Bununla da yetinmeyip daha sonra iki elini kullanarak öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına alıyor. Neye uğradığını şaşıran öğretmen, geri çekiliyor ve öğrencisini uyarıyor. Bu anlara tanık olan sınıfın geri kalanı da hiçbir şey olmamış gibi bakıyor.

Büyük tepki çekti
Görüntüler sadece TikTok değil diğer sosyal platformlarda da hızlıca yayılırken öğrenciye büyük tepki gösterildi. Çoğu kullanıcı öğrencinin uzaklaştırma alması gerektiğini düşünürken öğretmeni suçlayan da oldu. Okullarda disiplinin kalmadığını savunanlar, "Öğretmenin de öğrencinin de bir ağırlığı olmalı" yorumlarında bulundu.

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