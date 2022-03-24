Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp alışveriş yaptı

GAZİANTEP'te bir belediye işçisi çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette çorapla alışveriş yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

21 Mart Pazartesi Beykent Mahallesi'ndeki bir markete gelen ve Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Ataş (35), çamurluğu olduğunu fark ettiği ayakkabılarını çıkarıp markete girdi.

İşçinin markette ayakkabısız alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataş'ın olay günü bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı, ayakkabısının da bu yüzden çamur olduğu öğrenildi.