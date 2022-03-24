BIST 2.186
DOLAR 14,85
EURO 16,37
ALTIN 929,02
YEREL

Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp alışveriş yaptı

GAZİANTEP'te bir belediye işçisi çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette çorapla alışveriş yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

21 Mart Pazartesi Beykent Mahallesi'ndeki bir markete gelen ve Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Ataş (35), çamurluğu olduğunu fark ettiği ayakkabılarını çıkarıp markete girdi.

İşçinin markette ayakkabısız alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataş'ın olay günü bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı, ayakkabısının da bu yüzden çamur olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir ile İhsan Şenocak arasında uçakta alkollü polemiği
Cüneyt Özdemir ile İhsan Şenocak arasında uçakta alkollü polemiği
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Tren raylarına atlayan genci polis son anda kurtardı! O anlar kamerada
Tren raylarına atlayan genci polis son anda kurtardı! O anlar kamerada
Tarihi çınarlar için rant iddiası
Tarihi çınarlar için rant iddiası
Ukrayna ordusu Rus askeri çıkarma gemisini böyle batırdı!
Ukrayna ordusu Rus askeri çıkarma gemisini böyle batırdı!
Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan gencin pişkinliği pes dedirtti!
Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan gencin pişkinliği pes dedirtti!
Kara Tahta 1. bölüm fragmanı
Kara Tahta 1. bölüm fragmanı
Yargı 26. bölüm fragmanı
Yargı 26. bölüm fragmanı
Düzce'de sokakta husumetlisinin peşinden silahla koştu! Sesi duyan ayırmaya çalıştı
Düzce'de sokakta husumetlisinin peşinden silahla koştu! Sesi duyan ayırmaya çalıştı
Tesla ile uçtu araçları biçti! O sürücüyü bulana ödül verilecek
Tesla ile uçtu araçları biçti! O sürücüyü bulana ödül verilecek