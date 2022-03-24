Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil çıktı! Bülent Turan: Geçmeden para verilmesi ekstra bir imkandır

AK Partili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili eleştirilere yanıt vererek köprüyü yapan 4 ortak firmadan birinin, eski CHP'li vekil Ersin Arıoğlu'na ait olduğunu söyledi. Turan geçiş garantisi eleştirisiyle ilgili "Ben de Malatya'nın Kömürhan Köprüsü'nden geçmiyorum ama para veriyorum. Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda, 18 Mart'ta açılışı yapılan, geçiş garantisi ve köprü geçiş ücretiyle eleştirilen Çanakkale Köprüsü ile ilgili CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP sıralarından gelen geçiş garantisi eleştirilerine AK Partili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın verdiği cevap gündem oldu.



Bülent Turan, "geçiş garantisi" ile ilgili olarak “Geçmediğimiz köprünün parasını niye veriyoruz. Ben de Malatya’nın Kömürhan Köprüsü’nden geçmiyorum ama parasını veriyorum. Her yatırımın parasını veriyoruz. Ne demek ‘geçmeden’. Geçmeden verilmesi ekstra bir imkândır vatandaş için. Olması zaten başka usulle yapılsa gene kamu bütçesi konulacaktı.” dedi.







"Yapı Merkezi Ersin Arıoğlu İstanbul CHP vekili"

Turan, köprüyü inşa eden dört firma olduğunu belirterek, o firmalardan birinin CHP’li isme ait olduğunu öne sürdü. Turan, köprüyü yapan firmalardan Limak’ın adını anarken “Beşli çeteden” ifadesiyle karşılık verince kızarak “İnsanların işini firmasını mezhebine dinine siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmuyorum. Ama dört firma ortak yaptı. İkisi Kore firması geçiyorum, birisi Limak Nihat Özdemir malumunuz. Beşli çeteden diyor arkadaşlar, utanmadan söylüyorlar bunu. Çok ayıp bir şey bu. İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi? Peki dördüncü firma kim? Biliyor musunuz? Yapı Merkezi Ersin Arıoğlu İstanbul CHP vekili, arkadaşlar ayıp değil mi ya?” dedi.







Ersin Arıoğlu kimdir?

Arıoğlu 1940’da İstanbul’da doğdu. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatını sürdürdü. Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’yi kurdu. 1969’dan Kasım 2002'ye kadar bu şirketin başkanlığını yaptı. Kasım 2002’de TBMM’ye milletvekili olarak seçildi. Temmuz 2007’den itibaren Yapı Merkezi Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. Arıoğlu, çeşitli alanlardaki katkıları dolayısıyla nişan ve özel beratlarla takdir edilmiş ve Fahri Doktor Derecesi ile taltif olunmuştur. 1995-2002 döneminde İstanbul Bilim Merkezi Vakfı'nın başkanlığını yapmıştır. 1996’da Slovenya Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmıştır.







CHP İstanbul milletvekili olmuştu

1997-2008 yılları arasında Uluslararası Kriz Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. 1997’de Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, inşaat mühendisliğinde kalite geliştirilmesi ve Türkiye’de bilim merkezleri fikrinin teşvikinde gösterdiği liderlik dolayısıyla Fahri Doktor nişanı ile ödüllendirilmiştir. Kasım 2002’de Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul’u temsilen TBMM’ye milletvekili olarak seçilmiştir. 2008-2012 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevinde bulunmuştur. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet üyeliğini 2008 yılından beri sürdürmektedir. Arıoğlu, 2011 yılından beri Türkiye Müteahhitler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Etik Kurulu Başkanı'dır.