BIST 2.176
DOLAR 14,82
EURO 16,34
ALTIN 936,31
GÜNCEL

İstanbul Küçükçekmece adliyesindeki çatışma anı görüntüleri 3 ölü var kaç kaç diye bağırıyor

İSTANBUL Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Adliyenin otoparkındaki çatışma amatör kameraya yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE adliyesinde bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi. Çatışma anı görüntülere yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Çok zorlu zamanlar geçirdik
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Çok zorlu zamanlar geçirdik
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
'Çorapların kokusu burnuma geliyor' diyen Enver Aysever Nureddin Nebati'yi hedef aldı! Ramazan gelince...
'Çorapların kokusu burnuma geliyor' diyen Enver Aysever Nureddin Nebati'yi hedef aldı! Ramazan gelince...
Bitlis'te küçük çocuk ölümden son anda döndü: 2 gün önce bir kişi bundan dolayı vefat etti
Bitlis'te küçük çocuk ölümden son anda döndü: 2 gün önce bir kişi bundan dolayı vefat etti
Vicdanları sızlatan görüntü! Kayseri'de okul müdürünün davranışı tepki çekti: Soruşturma başlatıldı
Vicdanları sızlatan görüntü! Kayseri'de okul müdürünün davranışı tepki çekti: Soruşturma başlatıldı
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
A101'de şeker dayağı marketten torbalarla şeker almalarına itiraz edilince...
A101'de şeker dayağı marketten torbalarla şeker almalarına itiraz edilince...
Derste öğretmenin yüzünü avuçladı! Tepki yağan görüntülere soruşturma başlatıldı
Derste öğretmenin yüzünü avuçladı! Tepki yağan görüntülere soruşturma başlatıldı
Habertürk sunucusunun o sözünü duyan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sinirlendi! Canlı yayında azarladı
Habertürk sunucusunun o sözünü duyan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sinirlendi! Canlı yayında azarladı
Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp alışveriş yaptı
Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp alışveriş yaptı