Tansiyon aleti hangisi daha iyi? Tansiyonu bilekten değil koldan ölçün tavsiyesi

Tansiyon bilekten mi yoksa koldan mı ölçülmeli nasıl bir tansiyon aleti alınmalı? Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Muhammed Keskin alınması gereken tansiyon aletini anlattı.

Piyasada bir çok tansiyon aleti var ve bir çok kişi de tansiyon ölçümüyle ilgili tam eğitimli değil. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Muhammed Keskin tansiyonu nasıl ölçmek gerektiğini, kimlerin koldan kimlerin bilekten ölçüm yapması gerektiğini ve hangi tansiyon aletini almak gerektiğini anlattı.

Öncelikle tansiyon bazı özel durumlar dışında kesinlikle bilekten değil koldan ölçülmeli. Zira bilek ve koldaki kan damarları farklı. Koldan kalp hizasında yapılan ölçümler her zaman en doğru tansiyon değerini veriyor. Bilekten ölçümler ise çok doğru sonuç vermese de aşırı kilolu ve damarları sertleşmiş olan yaşlı hastalar için tavsiye ediliyor.

Doç. Dr. Muhammed Keskin 'hangi tansiyon aletini almalıyım diye soracak olursanız cevabımız koldan ölçen tansiyon aletleri' dedi.