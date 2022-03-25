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DÜNYA

Nano teknolojiyle üretildi! İlk kez canlı olarak görülebilecek: Ukrayna ismi verildi

TAYVAN’da özel nano teknoloji sayesinde üretilen ve Ukrayna bayrağı renklerindeki orkideler, Uluslararası Orkide Fuarı’nda ilk kez ziyaretçiler tarafından canlı olarak görülebilecek.

Tayvan'da orkide üretimi, tarım ihracatı içerisinde önemli bir yere sahip ve 63 ülkeye ihraç ediliyor. 2021 yılında 14 bin ton orkide ihraç eden Tayvan, bu ticaretten 157 milyon dolar gelir elde etti. Nano orkide üretiminde dünya lideri Tayvan’da, özel nano teknoloji sayesinde üretilen ve Ukrayna bayrağı renklerindeki orkideler, Tainan şehrinde 26 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Orkide Fuarı’nda ziyaretçilere açılacak.

Japonya Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Tayvan hükümeti tarafından kendisine Ukrayna orkidesi hediye edilmesinin ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Korsunsky, orkidelerin fotoğrafını paylaşarak, “Bu orkideler, Tayvan’da üretilen özel bir tür ve ismi Ukrayna” ifadelerini kullandı. Tainan’da düzenlenecek olan Uluslararası Orkide Fuarı'nda, Ukrayna isimli orkidelerden elde edilecek kazanç Ukrayna’ya bağışlanacak.

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