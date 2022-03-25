İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri olay oldu

NATO liderleri, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek için bir araya geldi. Zirveye katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aile fotoğrafı çekimi öncesindeki duruşu gündem oldu.

Johnson o anların öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise yalnız kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Johnson'ın fotoğraf çekiminin ardından Macron ile bir araya gelerek salondan ayrıldığı görüldü.