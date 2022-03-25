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Samsun'da parmak izinden tespit edilen televizyon hırsızının savunması pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da parmak izinden tespit edilen televizyon hırsızının savunması pes dedirtti

Samsun'da girdiği evden 2 adet televizyon çalan şahıs, suçlamaları kabul etmezken, ev sahibinin kendisini eve devam ettiğini bu yüzden evde parmak izlerinin bulunduğunu ileri sürdü.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Z.'ye ait evden 1 adet 82 ekran led televizyon ile 1 adet 110 ekran LCD televizyon çalındı. Ev sahibi polise şikayette bulundu.

Polis evde yaptığı araştırma sonucu evin kapısını iç ve dış kısmı ile yatak odasında hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan 24 yaşındaki B.K.'nin parmak izini tespit etti.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ev sahibinin kendisini eve devam ettiğini bu yüzden evde parmak izlerinin bulunduğunu ileri süren B.K. polisteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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