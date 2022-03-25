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Fısıltıyla başladı ayçiçek yağından sonra şeker ve maya fiyatlarında fahiş zam iddiası

Fısıltıyla başladı ayçiçek yağından sonra şeker ve maya fiyatlarında fahiş zam iddiası

"Temel gıda maddeleri artık nükleer silah gibi çok stratejik bir silaha dönüştü" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ayçiçek yağı ve şekerden sonra maya fiyatları ile ilgili fahiş fiyatların konuşulduğunu belirtti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fiyat yükselişlerine değindiği 'Önce ayçiçekyağı sonra şeker' başlığı ile kaleme aldığı yazısında 'Her şey fısıltı ile başlıyor' dedi. Yağ ve şeker için yapılan açıklama sonrası normalleşme yaşandığını söyleyen Selvi, yeni zam için ekmeğin temel maddesini işaret etti ve  "Şimdi maya fiyatlarında fahiş artıştan söz ediliyor." dedi. Selvi'nin yazısı şöyle:

Bir süre önce ayçiçekyağını konuşuyorduk. 2 gündür gündemimizde şeker var. Ama bu yeni değil. Yerel seçimlerde gündem kuru soğan, domates ve patlıcan değil miydi?

Temel gıda maddeleri artık nükleer silah gibi çok stratejik bir silaha dönüştü. Öyle ki her şey bir fısıltı ile başlıyor. Market zinciri, stokçusu el ele vermiş, ayçiçekyağının, şekerin fiyatı füze gibi yükselmeye başlamış. Halk paniğe sevk ediliyor, marketlerde raflar boşalıyor. 48 saat içinde 1 aylık ayçiçekyağı satışı yapıldı.

Ayçiçekyağında, yeni bir bakan olmasına rağmen Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin açıklaması etkili olmuştu. İki gündür yaşanan şeker krizinden sonra Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Tarım Bakanlığı elimizde 400 bin ton şeker stoku olduğunu açıkladı. Bu iki açıklama piyasaları sakinleştirmeye yetti. Şimdi maya fiyatlarında fahiş artıştan söz ediliyor.

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