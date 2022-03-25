Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael imzayı attı! İşte bir yılda kazanacağı para

Teknik direktörlük koltuğunu Valerien Ismael'e emanet eden Beşiktaş, Fransız çalıştırıcı için imza töreni düzenledi. Fransız çalıştırıcı yıllık 1.2 milyon Euro para alacak...

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Önder Karaveli ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael'le anlaşma sağlayan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcı için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi. Bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmeye imza atan Valerien Ismael çok iddialı konuştu. İşte törendeki açıklamalardan satır başları...

Başkan Çebi: Plan ve projelerimize uygun bir hoca

- Valerien Ismael ile anlaşmamızı yaptık. Kendisine güvenimiz sonsuz. Valerien Ismael bir çalışma ürünüdür. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir teknik adam olacağına inandık ve davet ettik. Verilen karar, Yönetim Kurulu kararıdır. Ceyhun Kazancı önderliğinde çalışma yapıldı ve sonrasında karar verildi, anlaşmamızı yaptık. Emeği olanlara teşekkür ederim.

- Valerien Ismael'den umutluyuz ve ümitliyiz. Bizimle çalışmayı kabul etti, teşekkür ederiz. Kendisine güvenimiz sonsuz. Her zaman desteğimizi hissedecek. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyoruz. Bu plan ve proje Sergen hocamla, Önder hocamla ve şimdi de Ismael hocamla devam edecek. Bu bir bayrak yarışı. Öz kaynağa yönelecek, gençlere önem veren, taraftara hırslı futbol seyrettiren, koşan takım yaratan hocalar Beşiktaş'ta görev alacaktır.

Valerien Ismael: Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim

- Her şeyden önce bana gösterilen güven için teşekkür ediyorum. Bu beni çok etkiledi. Gerçekten çok gururluyum. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldiğimi biliyorum. Sorumluluklar yüksek ama benim de aradığım bu. Hırslı bir teknik adamım. Burası çok büyük bir kulüp ve burada olmak gurur verici.

- Ayrıca bu kulüple, benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Kulüp kazanmak isteyen bir düşünceye sahip, ben de bir teknik adam böyle düşünüyorum. Çok çalışarak birlikte en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Buna hazırız. Kulübün gerçekten çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Henüz bir araya gelmemiş olsak da tutkularını ilk günden sosyal medyadan bana hissettirdiler.

Bir gün değil, her gün Beşiktaş...

- Önümüzde 8 maçlık bir periyot var. Bu dönemde kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp olabilecek en iyi yerde sezonu bitirmeye çalışacağız. Öz kaynak ve alt yapı konusu bizim için çok önemli. Genç oyuncularla ilgili analiz yapacağız. Yaşı hiç önemli değil, 17 - 18 - 19... Hangi oyuncular rekabetçi ortamda performans gösterebilir buna bakacağız. Yaşı önemli değil, bir performans varsa ona şans vereceğiz. Bir gün değil, her gün Beşiktaş.

KAP'a bildirildi 1 yıllık ücreti belli oldu

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada maddi detaylara yer verilmezken, 46 yaşındaki teknik adamın yıllık 1.2 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

Valerien Ismael kimdir?

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.