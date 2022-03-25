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Adana'da polise kayınbirader kurşunu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da polise kayınbirader kurşunu

Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen polis memuru kayınbiraderi tarafından tabancayla vuruldu.

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Edinilen bilgiye göre, olay, saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Osmaniye’de görevli polis memuru Ramazan Y., kayınbiraderi Ramazan U. ile konuşmak için Adana’ya geldi.

İkili buluştuktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan U. tabancasını çıkararak eniştesine ateş etti. Sol bacağına kurşun isabet eden Ramazan Y. yere yığıldı. Ramazan U. ise olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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