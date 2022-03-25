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Rusya yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya yardım sırasında bekleyen sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var

RUSYA'nın Ukrayna'nın Harkov kentinde sivillere insani yardım yapılan alana gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 30. gününde devam ediyor. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda sivil yerleşim alanının zarar gördüğünü belirtti.

Sinegubov, "Harkov'da Ruslar uzun menzilli füzelerle yaptıkları saldırıda insani yardım sırasında bekleyen sivilleri hedef aldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

"Sivil altyapı tesisleri çoklu roketatar sistemleriyle bombalandı"
Harkov polisinden yapılan açıklamada ise, “Rus işgalciler Harkov'da sivilleri öldürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde sivil altyapı tesisleri çoklu roketatar sistemleriyle bombalandı" bilgisini paylaştı.

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