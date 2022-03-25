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Aşırı kilolu olmak günah mı? İsraf sayılır mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı

Aşırı kilolu olmak günah mı? İsraf sayılır mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, “aşırı kilolu olmanın israf ve günah olup olmayacağına” dair bir soru yanıt verdi.

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Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında “aşırı kilolu olmanın günah olarak nitelemeyeceğini” ifade etti. Hatipoğlu "Sağlıklı olmak arzu edilen bir husustur. Kişi vücudunun ihtiyacı olan gıdaları gücü nispetince almaya çabalamalıdır. Fazla kilo elbette arzu edilen bir durum değildir. Zira sağlık bir emanettir. Hz. Peygamber (SAV) mideyi yemek, su ve dinlenme olarak üçe ayırmıştır. Böylece sağlıklı yaşardı. Bazen aşırı kilo bir hastalıktan, hormonal bozukluktan da kaynaklanabilir." ifadelerini kullandı..

"Vücutta yağ birikebilir. İşin genetik yönü de unutulmamalıdır" diyen Hatipoğlu "Bazen de aşırı yemek veya fazla ara öğünler kiloyu tetikleyebilir. Ancak bunu büyük bir günah olarak nitelemek doğru değildir. Belki bir tavsiye olarak algılanmalıdır. Aşırı kilolu olan insanlara istihzai, küçümseyici bir bakışla bakmak günahtır." dedi.

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