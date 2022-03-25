200 liralık geçiş ücreti tartışması! Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Çanakkale Köprüsü tartışmalarına yanıt

18 Mart'ta açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti tartışılmaya devam ediyor. Gündeme ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bu tartışmalara bakın ne yanıt verdi.

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Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu havalimanı açılışı öncesi, NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı. Çanakkale Köprüsü'nin geçiş ücreti tartışmalarına da değinen Karaismailoğlu, "Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz. dedi. Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Tokat Havalimanı bölge için çok önemli bir proje. Güvenlik için son teknoloji sistemler burada var. İstanbul'da en fazla nüfuslulardan birisi Tokat. Bundan sonra artık bütün uçaklar Tokat'a inebilecekler. 7 uçak park kapasiteli, Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda ve 600 araçlık otopark yer alıyor. Vatandaşımızın hayat kalitesi artarak devam edecek. Yatırımlar da artarak devam ediyor. Rize Havalimanı da mayıs ayında hizmete açılacak. Dünyada denize dolgu 5. havalimanını açacağız.

1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü dahil bu projeler uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Finans modelleri ile büyük projeler yapılıyor. 2,5 milyar euroluk projeyi 4 yılda bitirdik. Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 300 kişi çalışacak. Bu projeler gizli ya da sır değil. 10'un üzerindeki firmanın satın aldığı sözleşme ya da ihale gizli olabilir mi?

Geçiş fiyatları yüksek mi?

Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz. Çanakkale Köprüsü'ne 200 lira diyorlar. Feribot ortalama 120 lira. Saatler süren bir yolculuğu 6 dakikaya düşürüyorsunuz onun karşılığında da 200 lira alıyorsunuz.

OGS dönemi 31 Mart'ta bitiyor

Hizmeti kolaylaştırmak için bu karar alındı. Orada şu an değişim yüzde 50'lere çıktı. İnşallah o süreci de problem olmadan atlatacağız.

Kanal İstanbul projesi

Boğaz'daki yoğunluğu alacak bir proje. Uzun soluklu bir proje ve hayata geçirilmeli. Montrö sadece İstanbul Boğazı'nı ilgilendirmiyor.

Yerli uydu çalışmaları

2021'de uzaya 2 uydu gönderdik. Bunu vatandaşımız da görüyor. Yeni nesil uydularımız hizmete giriyor. Uzay Ajansımız da ay yolculuğu üzerinde çalışmaya devam ediyor."