Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül'den makam açıklaması

Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül Memleketi Gaziantep’te açıklamalarda bulundu. Gül, mevkilerin makamların gelip geçici olduğunu en güzel makamın milletin bir ferdi olmak olduğunu söyledi.

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Bir dizi ziyaretler için memleketi Gaziantep’e gelen Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Gül, Mevkilerin makamların gelip geçici olduğunu en güzel makamın milletin bir ferdi olmak olduğunu söyledi.

Eski Bakan Gül, “Bizim sevdamız Gaziantep, sevdamız Türkiye, sevdamız bu millet oldu. Gaziantepliler her zaman AK Parti’nin milletin adamı Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. AK Parti hizmetlerini sürdüren bir anlayışa sahiptir. Milletimizin sorunlarının farkındayız. Bu sorunları yine AK Parti çözecektir. Mevkiler, makamlar gelir geçer ama en güzel makam bu milletin bir ferdi olmak, bu milletin bir parçası olmaktır. Bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz. Gece gündüz siyasetimizi, gayretimizi arttırarak devam ettireceğiz. 2023 seçimi yavaş yavaş yaklaşıyor. 2023 seçimlerinde kim ne planlarsa planlasın milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Bizde 2023 seçimleri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Küresel gelişmelere baktığımızda güçlü bir liderliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bizim için en büyük makam millet sevdasıdır. Mevkiler önemli değil mevziler önemlidir. Ne olduğunuz değil, bu memleket için ne yaptığınız önemlidir. Bizler nerede olursak olalım bu memleketin gelişmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gençler bayrakları hazırlayın Gaziantep’in meydanlarına bayrak asmaya bende geliyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Gaziantep Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ise, Abdulhamit Gül’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.