BIST 2.187
DOLAR 14,83
EURO 16,33
ALTIN 933,09
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM Başkanı YKS başvuru sayılarını açıkladı

ÖSYM Başkanı YKS başvuru sayılarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409" dedi.

Abone ol

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18-19 Haziran’da gerçekleştireceğimiz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409. 19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı 2 milyon 56 bin 512. 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı 168 bin 430. 2022-YKS’ye girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomist Atilla Yeşilada'nın yıl sonu dolar kuru tahmini korkuttu kurun patlayacağı tarihi verdi
Ekonomist Atilla Yeşilada'nın yıl sonu dolar kuru tahmini korkuttu kurun patlayacağı tarihi verdi
Gaziantep'te Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden çıkanlar pes dedirtti
Gaziantep'te Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden çıkanlar pes dedirtti
Ayçiçek yağı A101 fiyatları kaç para oldu 5 litrelik yağ güncel fiyatı
Ayçiçek yağı A101 fiyatları kaç para oldu 5 litrelik yağ güncel fiyatı
Ramazan paketlerine de hile karıştı! Tüketiciler bunlara dikkat etmeli
Ramazan paketlerine de hile karıştı! Tüketiciler bunlara dikkat etmeli
Adıyaman'da feci kaza! Öğretmenleri taşıyan servis otomobille çarpıştı: Yaralılar var
Adıyaman'da feci kaza! Öğretmenleri taşıyan servis otomobille çarpıştı: Yaralılar var
"İntihar etti" dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren koca hakkında şok iddianame
"İntihar etti" dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren koca hakkında şok iddianame
Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal hareket! Covid olduğunu bile bile toplantıya katıldı
Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal hareket! Covid olduğunu bile bile toplantıya katıldı
Şırıngayla bebeğine çamaşır suyu enjekte etti! 'Çocuk paramparça' diyen baba isyan etti: Anne bakın ne ceza aldı
Şırıngayla bebeğine çamaşır suyu enjekte etti! 'Çocuk paramparça' diyen baba isyan etti: Anne bakın ne ceza aldı
Cuma suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı Cuma Suresi anlamı!
Cuma suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı Cuma Suresi anlamı!
İznik'te araya 28 Şubat darbesi girince 2 milyon liralık bina heba oldu
İznik'te araya 28 Şubat darbesi girince 2 milyon liralık bina heba oldu