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5 yıl sonra bir ilk! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

5 yıl sonra bir ilk! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış öncesi ise 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat’a ilk sefer yapıldı. İstanbul Havalimanından 09.00’da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27’de Yeni Tokat Havalimanı'na 114 yolcusu ile iniş yaptı. Türkiye’nin 57. Havalimanına Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.

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Tokat’a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL’ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı.

Türkiye’nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 

1987 yılında inşa edilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. 

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