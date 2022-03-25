5 yıl sonra bir ilk! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış öncesi ise 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat’a ilk sefer yapıldı. İstanbul Havalimanından 09.00’da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27’de Yeni Tokat Havalimanı'na 114 yolcusu ile iniş yaptı. Türkiye’nin 57. Havalimanına Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.

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Tokat’a 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL’ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı.

Türkiye’nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak.