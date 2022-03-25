Türkiye, Fransa ve İtalya ortak SAMP/T füze projesini tekrar harekete geçiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Avrupa yönünü tekrar Türkiye'ye çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sinyali verdi, İtalya Başbakanı Draghi NATO zirvesi sonrası duyurdu. İtalya, Fransa ve Türkiye EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesi için harekete geçiyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen olağanüstü NATO Liderler Zirvesi’nde birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yaptı. Türkiye ile ikili ilişkilerin yumuşaması geçen sene G20 Zirvesi sonrasında Erdoğan'ın, "SAMP/T projesi canlanabilir ve Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak olumlu adımları atacağız." sözlerini akla getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen olağanüstü NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere dün Brüksel’e gitmişti. Zirvede Erdoğan, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yaptı.

Türkiye ile ikili ilişkilerin yumuşaması geçen sene G20 Zirvesi sonrasında Erdoğan'ın, "SAMP/T projesi canlanabilir ve Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak olumlu adımların atacağız." sözlerini akla getirdi.

Türkiye, Fransa ve İtalya ortak füze mi üretecek?

Türkiye, Fransa ve İtalya, 2017 senesinde Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatmışlardı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemleri için anlaşma imzalamasından hemen sonra atılan bu adım kapsamında, 2018 başında 18 aylık bir tanımlama çalışması yapılması kararı verildi.

NATO sistemlerine entegre edilebilen SAMP/T hava savunma sistemi için çalışma önemli bir aşamaya geldiği 2019 sonuna doğru Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması sürecin askıya alınmasına neden olmuştu.

Son dönemde ilişkilerin yumuşaması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu bu adımın atılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen seneki G20 Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, SAMP/T projesinin canlanabileceğini "Bundan sonraki süreçte de başta savunma sanayii olmak üzere SAMP/T konusunda Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak bu konuda olumlu adımlar atacağız ve bu olumlu adımlarla birlikte de aramızda şu andaki ticaret hacmini çok daha yukarılara çıkartmak durumundayız" sözleriyle açıklamıştı.

Türkiye, 2019 ortasında topraklarına Rus S-400 hava savunma sistemini konuşlandırmasından dolayı ABD yaptırımına maruz kalmış ve F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı. ABD'nin Patriot sistemlerini vermediği için Rusya'dan S-400 almak durumunda kaldığını kaydeden Türkiye, NATO sistemlerine uygun SAMP/T hava savunma sisteminin daha üst modelinin ortak üretimi için İtalya ve Fransa ile çalışacağı mesajını vermişti.