"İntihar etti" dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren koca hakkında şok iddianame

Beyoğlu'nda başından silahla vurulmuş haldeki dini nikahlı eşini intihar ettiğini söyleyerek hastaneye götüren koca hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gülseren Mamuş (17) ile sanık Suat Özlüer'in (33) dini nikahlı eş olup Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları anlatıldı.

Olay günü olan 15 Eylül 2021'de maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği kocasıyla tartıştığı aktarılan iddianamede, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın ağır yaralanan eşini yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü ifade edilerek, olayın görevlilere intikal etmesi sonucu soruşturmaya başlandığı, maktulün hastanede öldüğünün belirlendiği kaydedildi.

Sanık cinayet iddiasını kabul etmedi

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Özlüer, maktul ile 6 aylık imam nikahlı evli olduklarını anlatarak, kıskançlık sebebiyle ara sıra kavga ettiklerini söyledi.

Olay günü eşine kendisini aldatmadığını anlatmaya çalıştığını ve bu sırada alkol aldığını belirten Özlüer, oda içerisinde bulunan gardıroptan silah çıkardığını ve elinde silah varken konuşmaya devam ettiğini aktardı.

"Tartışma sırasında duvara iki el ateş ettim" savunması

Tartışma sırasında tabanca ile duvara iki el ateş etmesi üzerine eve gelen komşuları Ceylan K'yi dışarı çıkardığını ifade eden sanık Özlüer, daha sonra silahın şarjörünü çıkararak sehpanın üzerine koyduğunu, tuvalete gitmek için odadan çıkacağı sırada bir el silah sesi duyduğunu öne sürdü.

Sanık Özlüer, kanlar içerisinde yerde yatan eşini kucağına alarak sokaktan geçen bir arabaya koyup hastaneye götürdüğünü belirterek, maktulü öldürmediğini iddia etti.

İddianamede, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde dini nikahlı eşini tabanca ile vurarak öldürdüğü belirtilen sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.