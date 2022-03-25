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Et ve kıyma yüzde 48 zamlanınca karar çıktı 3 ülke dışında et ihracatı yasaklandı

Et ve kıyma yüzde 48 zamlanınca karar çıktı 3 ülke dışında et ihracatı yasaklandı

Et ve kıyma fiyatlarındaki zamlara ilişkin Ticaret Bakanlığı yeni bir atım attı. Bakanlık, büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere ihracatının yasaklanmasına karar verdi.

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Et ve kıyma fiyatları Ramazan arefesinde yüzde 48'leri aşan kallavi zamlar gördü. Ramazan sebebiyle özellikle Arap ülkelerinin yoğun canlı hayvan alımları da et fiyatlarını tırmandırdı. Kamuoyunda gelen zamlara tepki yağarken Ticaret Bakanlığı yeni bir karar aldı. Bakanlık, 3 ülke dışında tüm ülkelere ihraç yasağı koydu. Yasaktan muaf olan ülkeler Azerbaycan, KKTC ve Nahçıvan oldu. 

Kırmızı ete ihracat yasağı
Bakanlığın gümrüklere gönderdiği yazıda şöyle denildi:
-Bakanlık Makamının 19.03.2022 tarih ve 10724253-305.04.02.02-4916055 sayılı Olur’u ile, ülkesel et arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne, Azerbaycan Cumhuriyetine ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ihracatı yapılacak büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etleri hariç olmak üzere, 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)’nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldü

Yazıda ayrıca, yeni bir bildirime kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç olmak üzere, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istendi.

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

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