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Et ve kıyma için skandal zam açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluyordu bu yüzden zam yaptık

Et ve kıyma için skandal zam açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluyordu bu yüzden zam yaptık

Et fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmış ve 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya yükselmişti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun bu zam için öyle bir gerekçe öne sürdü ki gündeme oturdu. Osman Uzun, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” dedi.

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Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. Yapılan bu kallavi zam kadar Et ve Balık Kurumu Genel Başkanı Osman Uzun'un skandal açıklaması gündem oldu. 

"Kuyruklar oluşuyordu o yüzden zam yaptık"
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zammı neden yaptıklarına ilişkin açıklamasında “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” dedi. Dünya Gazetesi‘ne konuşan Osman Uzun’un skandal sözleri şöyle:

*Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık. Ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun

"Alım fiyatı da artırılacak"
*“Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem sayın bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz.” 

"Temel sorun yemde dışa bağımlılık"
*Hayvancılıktaki temel sorun yemdeki dışa bağımlılık. Yem hammaddeleri ihtiyacının yüzde 50’den fazlası ithalatla karşılanıyor. Yem fiyatları kontrol edilemiyor. Son günlerde neredeyse her gün yem fiyatları artıyor. Son 6 ayda bile yüzde 100’e yakın fiyat artışı yaşandı. Ama çiğ süt fiyatı aynı oranda artmıyor. Yem pahalı, süt ucuz olunca üretici üretim yapamıyor. Hayvan varlığını azaltıyor veya sektörden çekiliyor. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Yapılması gereken yemde üreticileri, yetiştiricileri desteklemek. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ucuza sağladığı arpa ve mısır artık yetmiyor. Son bir ayda zaten arpa yeterince verilemedi.

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