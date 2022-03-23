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Kocaeli'de iki gündür haber alınamayınca kahreden haber ortaya çıktı

Kocaeli'de iki gündür haber alınamayınca kahreden haber ortaya çıktı

KOCAELİ’de iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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Olay, Kartepe ilçesi Suadiye Çepni Mahallesi Nafiz Okumuş Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Hasan Turan’dan iki gündür haber alamayan komşuları, kontrol etmek için gittikleri evde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Turan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hasan Turan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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