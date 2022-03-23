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AFAD personeliyle ilgili karar Resmi Gazete'de! Artık ücretsiz yararlanacaklar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AFAD personeliyle ilgili karar Resmi Gazete'de! Artık ücretsiz yararlanacaklar

Cumhurbaşkanı kararıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatı personeline toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.

Karara göre, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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