Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanı kararına göre, kur korumalı mevduat sistemindeki tasarruf vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

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Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Yeni kararla, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik teşvik geldi.

Kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı kararına göre, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

Böylece döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak TL'ye çevirenler, vade sonunda yeniden dövize dönme halinde vergi maliyetinden kurtulacak.