Bakan Dönmez'den müjde gibi paylaşım! Dünyaya örnek proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ile ilgili son görüntüleri paylaştı. Dönmez ayrıca Karadeniz gazıyla ilgili heyecanlandıran açıklamada bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ndeki incelemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'Hedefimiz Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak'

Hedefin Karadeniz gazının 2023 yılında milletimizle buluşturmak olduğunu belirten Bakan Dönmez, ''Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.'' ifadelerini kullandı.

'İki ay içinde iki katına çıkacak'

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, “Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde dünyanın da örnek gösterilen mega projelerden birisi olacak” diye konuştu.