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BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten savaş sözleri: Bu korkunç saçmalık son bulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 'kazanılamayacağını' belirterek, "Er ya da geç savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli? Savaşı durdurma ve barışa şans verme zamanı. Bu korkunç saçma savaş son bulmalı" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri korkunç acı ve yıkım yaşandığını, sivillere 'sistematik bombardımanlarla terör saçıldığını' söyledi.

"Mariupol düşse bile Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev ele geçirilemez" diyen Guterres, "Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" ifadesini kullandı.

Savaşı sürdürmenin ahlaki olarak kabul edilemeyeceğine, siyasi olarak savunulamayacağına ve askeri anlamda 'saçmalık' olduğuna dikkati çeken Guterres, "Savaşı durdurma ve barışa bir şans verme zamanı. Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı" dedi.

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