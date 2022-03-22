Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada Necati Aygün ve Birol ili şehit oldu

BİNGÖL'den gelen son dakika haberine göre Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama oldu. Patlamada 2 özel harekat polisi şehit düştü. Şehitlerin isimleri açıklandı. Şehitlerin biri Aydın Çine'den diğeri Erzurum Azizeyeli.

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BİNGÖL’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 özel harekat polisi şehit oldu. Olayın hemen ardından Bingöl Devlet Hastanesine giden Bingöl Valisi Kadir Ekinci, bugün kendileri için üzücü bir gün olduğunu söyledi. Vali Kadir Ekinci şu bilgileri verdi:



- “Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bugün saat 13.30 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzde anti tank mühimmatının eğitiminin verilmesi üzerine, sevki esnasında ne yazık ki bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun”.

Şehitlerin isimleri belli oldu...

Patlamada Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ile Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit oldu.

Aydın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Necati Aygün'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit özel harekat polis memuru Necati Aygün'ün trafik polisi olan amcası Mercan Aygün'ün de 2006 yılında Uşak'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sürücüsünün uyuduğu iddia edilen otobüsün çarptığı devriye aracında şehit olduğu öğrenildi. Şehit özel harekat polis memuru Necati Aygün 23 Mart Çarşamba günü memleketi Aydın'ın Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Şehit Polis Birol İli evli ve 3 çocuk babası

32 yaşındaki Şehit Polis Birol İli’ni ailesine yetkililer tarafından acı haber verildi. Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde oturan acılı ailenin evine Türk Bayrağı asıldı.



Erol-Serap İli çiftinin üç çocuğundan biri olan Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli, çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit İli'nin evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu belirtildi.