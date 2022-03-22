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18 yaşındaki öğrenci baltayla saldırdı iki öğretmeni öldürdü

18 yaşındaki öğrenci baltayla saldırdı iki öğretmeni öldürdü

İsveç'in Malmö kentinde, dün Latin Lisesi'ne yapılan saldırıda yaralanan 50 yaşlarında iki kadın öğretmen hayatını kaybetti.

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Malmö Emniyet Müdürü Petra Stenkula, basına yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki bir öğrencinin, okula balta ve bıçakla girerek saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonrası, yaralı iki öğretmenin öldüğünü dile getiren Stenkula, saldırganın olayın ardından okulun 3. katına çıktığını ve polisi arayarak kendini ihbar ettiğini kaydetti.

Polisin, 10 dakika içinde olay yerine geldiğini ve şüpheliyi yakaladığını aktaran Stenkula, saldırganın ifadesi alındıktan sonra tutuklandığını söyledi.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, saldırganın 18 yaşında İsveçli bir erkek öğrenci olduğu belirtilirken, saldırı nedeninin ise henüz bilinmediği aktarıldı.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Rickard Lundqvist de olayın meydana geldiği sırada lisede 50 kişinin bulunduğunu kaydetti.

Euronews Türkçe'deki habere göre yaklaşık 1100 öğrencisi bulunan okulda bugün ders yapılmadı.

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